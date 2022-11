Assaltante de 18 anos da Cova da Moura preso pela PJ

Alexandre Panda Hoje às 18:40 Facebook

Um jovem, de 18 anos, suspeito de ter assaltado à mão armada dois homens estrangeiros, na Cova da Moura, Amadora, em agosto, foi detido pela Polícia Judiciária e já foi colocado em prisão preventiva. O rapaz, já com antecedentes criminais por crimes violentos, é suspeito de outros assaltos na mesma zona.

O roubo foi cometido a 22 de agosto. Dois cidadãos cabo-verdiano, com 30 e 35 anos, circulavam de carro, na zona da Cova da Moura, quando foram abordados pelo detido e por um cúmplice.

"O arguido agora identificado e detido, acompanhado de suspeito ainda não identificado, abordou as vítimas quando estas se encontravam no interior de um veículo automóvel, subtraindo-lhes, mediante ameaça de arma de fogo, os telemóveis e objetos de valor que tinham em sua posse", explica a PJ.

Além dos telemóveis, roubaram também peças de ouro que as vítimas traziam. Alguns dos objetos subtraídos a uma das vítimas foram, entretanto, recuperados pela PJ.

"As diligências encetadas pela investigação permitiram determinar que o arguido se dedica a atividades criminosas relacionadas a prática de crimes de roubo na via pública, fazendo parte integrante de grupo de jovens que, com frequência, praticam crimes análogos", precisa a PJ.

O jovem foi levado ao Tribunal da Amadora que decretou a prisão preventiva.