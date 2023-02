Assaltante do fato fluorescente preso pela PJ após oito roubos

Vestia sempre o mesmo fato-macaco fluorescente, com um passa montanha e luvas. Mas apesar de esconder a cara, acabou por ser identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto após oito roubos a estabelecimentos na zona da Póvoa de Varzim.

De acordo com informações recolhidas, o toxicodependente, de 38 anos, começou a série de roubos a 12 de novembro do ano passado. Chegava aos comércios sempre perto da hora do fecho para obter o maior lucro possível. O primeiro assalto foi registado na farmácia Central de A-Ver-o-Mar. Dias depois, outro roubo, desta vez na farmácia Marques Ramalho. A seguir atacou uma pastelaria, o Supermercado Frescos em Aguçadoura e dois Postos de Abastecimento de Combustível (PAC) em Balazar e S. Pedro de Rates.

O último assalto foi perpetrado na segunda-feira. Sempre vestido da mesma forma, com o reconhecível fato fluorescente, voltou à farmácia Marques Ramalho, de onde levou cerca de mil euros.

O assaltante do fato fluorescente caracterizava-se pela violência. Apesar de ter utilizado sempre uma inofensiva réplica de arma, entrava nos estabelecimentos partindo montras e objetos que lhe apareciam à frente, ao que tudo indica para amedrontar as vítimas.

"Habitualmente, na hora de encerramento, o arguido abordava os funcionários de serviço e, mediante ameaça com uma pistola, subtraía as caixas registadoras, levando o apuro dos estabelecimentos", precisa a PJ.

Foi levado esta quinta-feira a tribunal para ser interrogado por um juiz. As medidas de coação ainda não são conhecidas.