Assaltante esfaqueado com própria arma em roubo de 20 mil euros

Dois homens assaltaram com extrema violência uma casa em Almada. No interior, um casal de idosos, a sua filha e genro foram ameaçados com uma arma de fogo e uma faca, mas o genro reagiu ao assalto, retirou a faca de um dos assaltantes e esfaqueou-o.

Os suspeitos fugiram com 20 mil euros em dinheiro e um deles foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal, uma vez que se dirigiu ao hospital de Almada para receber assistência e foi aí identificado.

O assalto deu-se na manhã do dia 12 numa moradia na Aroeira, Almada. Os dois assaltantes entraram em casa das vítimas com uma arma de fogo e uma faca e surpreenderam o idoso residente que estava a sair. Amarraram-no com braçadeiras de plástico e obrigaram-no a levá-los para o piso superior da casa.

No piso superior da habitação, os assaltantes encontraram a mulher do idoso, a sua filha e genro. Ameaçaram-nos para entregar todos os bens que tinham guardado. As vítimas entregaram tudo o que tinham, na esperança que os assaltantes saíssem, mas estes continuaram a ameaçá-los.

Perante as insistentes ameaças de morte, mesmo tendo acedido ao pedido dos assaltantes, o genro do casal residente, temendo pela própria vida e dos seus familiares reagiu e confrontou os assaltantes. Conseguiu retirar a arma branca de um dos assaltantes e, com ela, desferiu um golpe no suspeito.

Os dois assaltantes puseram-se em fuga, mas um deles acabou por se dirigir ao hospital de Almada para receber assistência ao ferimento. Teve alta e foi para casa.

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve agora este suspeito, homem de 26 anos, residente na zona de Lisboa. A colaboração com o hospital foi determinante para a identificação do suspeito que foi detido esta quarta-feira. O suspeito, sem quaisquer antecedentes criminais, está indiciado por roubo qualificado e detenção de arma proibida. Foi presente ao Tribunal de Almada e ficou em prisão preventiva.

À investigação, o assaltante não identificou o seu parceiro no crime nem tinha em sua posse o dinheiro que roubou da casa das vítimas. A Polícia Judiciária vai agora tentar localizar e deter o segundo suspeito.