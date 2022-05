Assaltantes com 19 e 34 anos detidos por suspeita de 10 assaltos no Porto

Reis Pinto Hoje às 15:37 Facebook

A PSP deteve, na madrugada desta terça-feira, dois homens, com 19 e 34 anos, que haviam assaltado um supermercado na Rua da Venezuela, no Porto. Já com 10 assaltos na ficha policial, ficaram ambos em prisão preventiva.

A detenção ocorreu, cerca das 3.30 horas, na Rua de António Bessa Leite, quando os dois indivíduos foram intercetados por agentes da Divisão de Investigação Criminal, na posse de uma gaveta de caixa registadora e diversas garrafas de bebidas espirituosas que haviam furtado de um supermercado, onde entraram após partir a montra com uma pedra da calçada.

De acordo com a PSP, os suspeitos estarão "indiciados por esta Polícia pela prática de diversos ilícitos contra o património, mormente dez furtos no interior de estabelecimentos comerciais, na área da Baixa da cidade do Porto".

Os detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial e ficaram ambos em prisão preventiva.