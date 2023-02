Assaltaram bomba em Valbom após não terem conseguido entrar em posto na Maia

Reis Pinto Hoje às 16:30 Facebook

Dois homens, que seguiam num carro com matrículas falsas, assaltaram, na madrugada desta terça-feira, um posto abastecedor de combustíveis na Avenida do Escritor Costa Barreto, em Valbom, Gondomar. Os mesmos indivíduos terão tentado assaltar um outro posto, na Maia, mas apenas provocaram danos numa porta.

A tentativa de assalto ao posto da Repsol, na Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, na Maia, ocorreu cerca das 3 horas, mas os assaltantes, que seguiam num Seat Leon preto, não conseguiram entrar no interior da loja de conveniência, e ficaram-se pelos danos na porta.

Duas horas mais tarde, o mesmo Seat Leon, que tinha matrículas correspondentes a outra viatura, foi visto no posto da Galp, em Valbom.

Desta feita os assaltantes conseguiram entrar, arrancando as grades de uma janela lateral do posto e usando uma mesa. Concentraram-se apenas no tabaco, levando uma quantidade que ainda está por apurar.

As investigações estão a ser feitas pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.