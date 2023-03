Assaltaram estudante sob ameaça de faca na Rotunda da Boavista

Reis Pinto Hoje às 15:44 Facebook

A Policia deteve três jovens, com 17, 18 e 20 anos, que assaltaram um estudante, ameaçando-o com uma faca, na Rotunda da Boavista no Porto. São suspeitos de mais sete roubos naquela zona da cidade.

O trio foi intercetado por agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC), ontem (quarta-feira), cerca das 17.10 horas, após terem assaltado um estudante, de 22 anos, residente na Maia, na Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista). Ameaçaram-no com uma arma banca e obrigaram-no a entregar a carteira, com um cartão de débito bancário e o respetivo código.

Enquanto dois deles ficaram junto da vítima, o terceiro elemento foi a uma caixa multibanco, onde levantou dinheiro.

Mas os agentes da DIC estavam por perto e assistiram às movimentações dos assaltantes, conseguindo detê-los e apreender a carteira, 375 euros em dinheiro e uma arma branca.

Segundo a PSP, os detidos "são suspeitos da prática reiterada de ilícitos criminais, nomeadamente sete roubos perpetrados através de coação física ou sob ameaça de arma branca" e algumas vítimas foram obrigadas a efetuar o levantamento de dinheiro, tendo ficado sem outros objetos.

Os arguidos são ouvidos esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.