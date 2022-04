Assaltavam estabelecimentos no Porto e fugiam em carro furtado

Beatriz Azeredo Hoje às 17:06 Facebook

Dois homens, de 21 e 43 anos, foram detidos pela GNR por furtos a estabelecimentos no Porto. Arrombavam as portas dos espaços, assaltavam e fugiam num carro também roubado.

Num comunicado enviado esta terça-feira às redações, a GNR anunciou a detenção de dois homens, no dia 22 de abril, por assaltos a estabelecimentos no distrito do Porto.

Após diligências feitas por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, foi possível identificar os suspeitos, que arrombavam as portas para entrarem nos estabelecimentos, fugindo depois num carro furtado, que foi recuperado e entregue ao proprietário.

Os detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficando obrigados a apresentações diárias na esquadra da área de residência, proibidos de contactar entre si e de frequentar locais conotados com tráfico e consumo de drogas.