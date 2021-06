Assalto a carrinha de tabaco no Porto rendeu 30 mil euros

Reis Pinto Hoje às 15:20 Facebook

Dois homens, usando apenas máscaras de proteção contra o covid-19, assaltaram, esta tarde, no centro do Porto, um distribuidor de tabaco. Roubaram a carrinha, com tabaco e dinheiro, que foi recuperada, pouco tempo depois, em Gaia.

O assalto ocorreu, cerca das 13.30 horas, na Rua das Fontainhas, quando o distribuidor ia a meter a carrinha na garagem, durante a sua pausa para almoço. Surgiram dois homens, com a face tapada apenas com máscaras de proteção contra o covid-19, que o ameaçaram de agressão e obrigaram a entregar a viatura.

A dupla fugiu a alta velocidade pela Rua das Fontainhas e terá usado a Ponte do Infante para chegar a Gaia. A carrinha foi encontrada vazia, pouco tempo depois, na Travessa de Azevedo Magalhães, em Oliveira do Douro, Gaia.

Segundo o JN apurou, os assaltantes terão levado tabaco avaliado em cerca de 20 mil euros e 10 mil euros em dinheiro.

A PSP já está a investigar o assalto.