Assaltou loja de telemóveis em carro furtado e colidiu com viaturas da PSP

A PSP deteve um homem que, num carro furtado, assaltou uma loja de telemóveis, em Gaia. Quando foi surpreendido arrancou a alta velocidade, embatendo em duas viaturas da PSP, num táxi e noutro veículo. Abandonou o veículo furtado e fugiu para uma zona de mato, abandonando algumas peças de roupa pelo caminho. Estava alcoolizado e tinha haxixe.

A detenção ocorreu ontem, domingo, cerca das 22.55 horas, na Rua da Fonte dos Arrependidos, em Gaia. Agentes em serviço de patrulhamento foram alertados para o assalto a uma loja, a Lowcoststuffs, na Rua do Alto das Torres, que já havia sido furtada na passada semana.

No local, viram a porta arrombada e o suspeito, com 31 anos, a carregar o carro com caixas furtada na loja. Entrou no veículo e ignorou as indicações policiais para parar, embatendo no veículo policial e colocando-se em fuga, acabando por chocar com outra viatura da PSP.

A alta velocidade, e desrespeitando regras e sinais de trânsito, colidiu com outros veículos, e imobilizou-se na Rua da Fonte dos Arrependidos, "local onde tentou colocar-se em fuga apeada, abandonando diversas peças de vestuário, com o intuito de ludibriar os polícias, contudo veio a ser intercetado e detido", refere a PSP.

Verificou-se que a viatura, da marca Audi, havia sido furtada no dia 30 de outubro, em Matosinhos, e, depois de submetido ao teste de álcool no sangue, o suspeito acusou uma taxa de 1,31 g/l. Na sua posse foram ainda encontradas 31 doses de haxixe.