Assaltou loja mas ficou preso em buraco que escavou na parede

A PSP deteve um homem, com 40 anos, que tentou assaltar uma loja em Ponta Delgada, mas ficou preso no buraco que havia escavado para entrar. Foi detetado pelos proprietários, alertados pelo alarme. Ouvido em Tribunal, ficou proibido de frequentar a rua do estabelecimento.

A detenção ocorreu, na madrugada de quarta-feira, na sequência do disparo do alarme, que alertou tanto os comerciantes como a PSP. O assaltante ficou encurralado e rapidamente foi detido pelos agentes.

Já tinha na sua posse vários artigos do estabelecimento comercial, num valor aproximado de 700 euros.

Após ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial, ficou proibido de se aproximar e frequentar a rua do estabelecimento comercial, a uma distância de nunca inferior a 50 metros e apresentações diária na esquadra da sua residência.