Assassinado com facadas nas costas e deixado em zona de mato no Barreiro

O corpo de um homem com cerca de 30 anos foi encontrado, esta quinta-feira, numa zona de mato no Barreiro. Foi vítima de homicídio com várias facadas nas costas e deixado no espaço há vários dias, acredita a Polícia Judiciária de Setúbal, que investiga o caso.

O corpo foi encontrado por um pastor na zona rural de Penalva. A vítima apresentava-se trajada com roupa de trabalho, talvez ligada à construção civil, e com sinais de decomposição, o que leva a investigação a acreditar que o homicídio se deu há vários dias, talvez uma semana.

Sem identificação, o corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Barreiro, onde será submetido a autópsia para determinar a sua identidade, bem como o número real de facadas de que foi vítima.

O alerta foi dado às 15 horas de quinta-feira, pelo pastor que se encontrava no local com as suas ovelhas. A GNR de Santo António da Charneca foi chamada e acionou a Polícia Judiciária de Setúbal, que esteve no local a realizar perícias.