Assassino em fuga tenta legalizar-se no site do SEF e acaba detido

Um brasileiro, então com 24 anos, cometeu um homicídio e, antes que fosse apanhado pelas autoridades brasileiras, fugiu para Portugal. Nos últimos quatro anos, viveu ilegalmente em Peniche, mas, nesta quarta-feira, foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), depois de ter tentado regularizar a sua situação no país, através da plataforma eletrónica desta entidade. Será extraditado em breve.

Segundo o JN apurou, o crime aconteceu em 2018, em Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco. Victor Cabral da Rocha atingiu a tiro um homem, que não resistiu aos ferimentos sofridos. Com medo de ser detido, o assassino fugiu para Portugal de imediato e, como ainda não havia qualquer mandado de detenção internacional emitido em seu nome, passou sem problema pelo controlo fronteiriço do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Bastou-lhe apresentar a reserva de hotel e o bilhete de regresso ao Brasil.

Victor Cabral da Rocha instalou-se em Peniche e, mesmo em situação ilegal, aí viveu nos últimos quatro anos, sem nunca ser incomodado pela Polícia portuguesa. Ao longo deste período, foi julgado à revelia no Brasil e, no final do processo, seria condenado a 20 anos de prisão. As autoridades brasileiras emitiram, então, um mandado de detenção internacional e solicitaram à Interpol ajuda para localizar e deter o assassino em fuga.