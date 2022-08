Ateou fogo em Mafra quando bombeiros combatiam outro grande incêndio

Reis Pinto Hoje às 16:07 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 61 anos, que terá ateado um fogo florestal na Venda do Pinheiro, em Mafra, utilizando um isqueiro. O homem ficou em prisão preventiva.

Segundo a PJ, o indivíduo, de 61 anos, foi intercetado na passada semana "numa altura em que era combatido um outro incêndio florestal de grandes dimensões na mesma freguesia, encontrando-se todos os meios de emergência e socorro empenhados nesse local, o que era consabido por toda a população da freguesia e da cidade de Mafra tal era a quantidade de fumo que era observada no ar".

Ainda de acordo com a Judiciária, o suspeito fora detido pela GNR, na noite do dia 31 de junho de 2022, por injúrias e resistência à autoridade, tendo comparecido no Tribunal de Mafra e ficado sujeito a Termo de Identidade e Residência.

O fogo terá sido provocado com recurso a chama direta, através de isqueiro, "numa mancha florestal muito significativa, colocando em perigo aglomerados populacionais, bem como, diversas outras infraestruturas".

O detido, sem antecedentes criminais, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

"A investigação prossegue no sentido de apurar a eventual correlação de diversos incêndios florestais no concelho de Mafra", concluiu a PJ.