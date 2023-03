Atirou para matar em ajuste de contas num negócio de droga

Um homem, com 39 anos, foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), indiciado por tentativa de homicídio, num quadro de ajuste de contas, em Lagos.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PJ refere que o crime ocorreu no dia 8 de janeiro deste ano, em Lagos, "em resultado de um ajuste de contas". As vítimas foram ao encontro do detido, após combinação prévia, com "o objetivo de adquirirem produto estupefaciente".

No local, o suspeito, munido de uma caçadeira, efetuou um disparo para o interior da viatura onde as vítimas seguiam, atingindo uma deles no tronco, braço e face, "não lhe causando a morte por mero acaso".

Embora gravemente ferido, o homem conseguiu sair rapidamente do local, dirigindo-se a um hospital onde foi assistido.

O detido vai agora ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.