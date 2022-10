Atraiu ex-mulher para restaurante em Almada e esfaqueou-a no pescoço

Sem aceitar o fim da relação marcada por violência doméstica contra a ex-companheira, um homem conseguiu atrair a vítima para um restaurante em Almada onde tentou reatar a relação. A mulher não aceitou e foi esfaqueada no pescoço e numa mão. O agressor foi detido no local pela PSP e está em prisão preventiva.

O caso ocorreu no início desta semana. Agressor e vítima residiam no Seixal, onde a violência era constante. O arguido agredia-a com murros, empurrões e puxões de cabelo. Quando a vítima queria acabar com a relação o arguido ameaçava que a matava e aos seus filhos, chegando a apontar-lhe uma arma de fogo à cabeça por quatro vezes.

Com o fim da relação e após insistência do suspeito em encontrarem-se, a vítima acedeu a encontrar-se com ele num restaurante em Almada, onde o mesmo lhe desferiu um golpe com uma faca no pescoço e na mão, tendo-lhe ainda mordido na orelha. O suspeito foi detido em flagrante delito pela PSP.

Foi presente agora a tribunal para aplicação de medidas de coação e ficou em prisão preventiva. Está indiciado de homicídio qualificado tentado e violência doméstica.