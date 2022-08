Atropela homem na Avenida da Boavista ao fugir em contramão da PSP

TRA Hoje às 12:32 Facebook

Um condutor em fuga à PSP atropelou um homem de 60 anos na Avenida da Boavista, no Porto. O suspeito foi detido e o homem foi hospitalizado.

Os factos ocorreram esta manhã de quinta-feira. Um condutor que seguia na Avenida Dr. Antunes Guimarães, em Aldoar, desrespeitou uma ordem da paragem da PSP e acelerou em direção ao cruzamento da Fonte da Moura.

No fim da artéria entrou em contramão na Avenida da Boavista, acabando por embater num homem de 60 anos e no semáforo que foi derrubado. O peão ficou ferido com gravidade.

O condutor, que não tinha carta de condução, foi detido pela PSP.