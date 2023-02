Autarca de Paços de Ferreira pronunciado por violência doméstica

T.R.A. Hoje às 13:19 Facebook

Humberto Brito, presidente da Câmara de Paços de Ferreira, foi pronunciado por violência doméstica contra a ex-mulher, de quem se divorciou em 2019. Um juiz de instrução decidiu que há indícios suficientes para levar o autarca a julgamento, apesar de, inicialmente, o Ministério Público ter arquivado o processo.

Ao JN, o autarca nega "qualquer comportamento inadequado" e promete que vai combater "todas as afirmações falsas e difamatórias". Humberto Brito anuncia que vai recorrer do despacho de pronúncia e assegura que as alegações contra si não passam de "um expediente jurídico vulgar e clássico, conhecida dos meios judiciais em processos pós divórcio, com vista a obter vantagens no processo de partilhas".

"Nego firmemente ter cometido alguma atitude inapropriada contra quem quer que seja e considero difamatórias e caluniosas as acusações que me são imputadas", reitera Humberto Brito. "Atenta a exposição mediática do caso", o autarca revela que, em 2019, após 26 anos de relação, decidiu "colocar um ponto final no casamento, tendo para o efeito apresentado em tribunal um processo de divórcio".

Para Humberto Brito, as imputações feitas pela ex-mulher contra si têm como objetivo "forçar um acordo da parte acusada, e que no meu caso está carregado do desejo de vingança e retaliação pessoal, face a uma nova família constituída", após o nascimento de um filho do segundo casamento.

O autarca frisa ainda que "a partir de hoje, finalmente na posse de todos os meus direitos de defesa, depois do Ministério Público ter inicialmente arquivado o inquérito, participarei ativamente para que a verdade seja totalmente apurada e a minha inocência seja reconhecida".