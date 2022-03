Autocarro furtado na cidade e encontrado na serra

José Ricardo Ferreira Hoje às 21:48 Facebook

Um autocarro do MUV, o sistema de transportes públicos, operado pela empresa Berrelhas, foi furtado na última noite na cidade de Viseu. O veículo pesado de transporte de passageiros, que estava estacionado junto à rotunda da fonte cibernética, foi encontrado esta manhã de quinta-feira, numa zona de pinhal da serra do Crasto, em Moselos, a cerca de sete quilómetros de distância.

"O autocarro terá sido subtraído e foi levado até ao Crastro", precisou fonte da GNR, acrescentando que a viatura foi localizada, a meio da manhã, "em condições".

"Não há indícios de vandalismo. No interior da camioneta, há indícios de terem sido acionados dois extintores que foram furtados de outro autocarro", realçou ainda a mesma fonte.

A investigação do furto do pesado de passageiros está a cargo da GNR. Já a PSP de Viseu encontra-se a investigar o furto dos extintores na outra carreira, que ocorreu no perímetro urbano da cidade.

Os autocarros do MUV estão estacionados junto à rotunda da fonte cibernética, próximo da Avenida da Europa, desde o dia 7 de março, devido às obras na central de camionagem de Viseu. Os veículos vão estar parqueados neste local durante dois meses.