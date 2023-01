Avião faz largada de haxixe em pleno voo junto à A26

Traficantes recolheram a droga e fugiram de carro. Foram perseguidos pela GNR, abandonaram tudo e escaparam a pé, em Ferreira do Alentejo.

Uma avioneta largou dois fardos de haxixe junto à A26, no concelho de Ferreira do Alentejo, onde outro grupo de traficantes aguardava numa viatura para recolher a droga. Foram perseguidos pela GNR, mas abandonaram carro e droga e fugiram a pé. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar no sentido de descobrir a proveniência da aeronave e localizar os fugitivos.

O método é novo e ainda não tinha sido detetado, embora o uso de aviões e de aeródromos no tráfico de droga já tenha sido referenciado em Portugal. O local escolhido foi uma longa reta, com pouca vegetação e obstáculos, na ligação entre o nó da A2-Grândola Sul e a rotunda da Malhada Velha, no sentido norte/sul. Dadas as suas caraterísticas, o local permitiu o voo rasante da aeronave.