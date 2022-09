Baleado na cabeça após troca de "bocas" sobre o jogo Juventus-Benfica

Um homem, de 48 anos, foi atingido com três tiros de pistola, na noite de quarta para quinta-feira, em Avelal, no concelho de Sátão, após uma troca de palavras num café, no final do jogo do Benfica com a Juventus, para a Liga dos Campeões, que acabou com a vitória dos encarnados.

O bate boca ocorreu no café Paris. A vítima foi baleada depois de ter abandonado o estabelecimento comercial, já noutra rua, a uns 400 metros de distância, perto da meia-noite. O dono do café, Paulo Faustino, disse ao JN que nada fazia prever o que aconteceu, pois os dois homens apenas trocaram algumas "bocas" entre eles sobre o jogo.

O empresário afirmou desconhecer o clube de que o suspeito adepto, mas contou que este terá feito uma "espera" a Manuel Amaral, sportinguista. Este foi baleado na cabeça, num braço e no tórax.

Agressor reside em Lisboa

O alerta para as autoridades foi dado por pessoas que encontraram a vítima no chão, após terem escutado pelo menos cinco disparos.

Manuel Amaral foi assistido no local pelos bombeiros e INEM e encaminhado para o Hospital de Viseu, onde foi operado. Está internado nos Cuidados Intensivos.

O agressor já terá sido identificado pelas autoridades. É um homem, residente em Lisboa, que passaria férias em Avelal. A vítima é natural de Decermilo, uma aldeia vizinha.

Em Avelal, a população está "em choque". "Nunca aconteceu uma coisa destas aqui. Estamos numa aldeia pacata", diz Paulo Faustino.

O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Coimbra, que confirmou apenas ter tomado conta da caso.