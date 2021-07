Baleado na zona genital a tiro de caçadeira no Bairro da Jamaica

Rogério Matos Hoje às 12:54 Facebook

Um homem foi atingido com um tiro de caçadeira na zona genital, na madrugada deste sábado, no Bairro da Jamaica, Seixal. Um amigo transportou-o para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, de onde será transferido durante a tarde para o Hospital Santa Marta, em Lisboa.

A vítima, com cerca de 25 anos, não corre perigo de vida. Deu entrada no hospital na companhia do amigo que o transportou na própria viatura às sete horas da manhã, tendo sido nessa altura que as autoridades tomaram conhecimento do caso.

A PSP deslocou-se ao Bairro da Jamaica e não detetou qualquer suspeito do crime. Outros dois homens foram detidos por posse ilegal de arma, mas nenhuma era uma caçadeira.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar. Em causa estará um ajuste de contas por tráfico de droga. A vítima possui vários antecedentes criminais por este crime.