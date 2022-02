Baleado no bairro de Francos devido a negócio de droga

Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:47 Facebook

Um homem, com 29 anos, foi baleado, na tarde deste domingo, no bairro de Francos, no Porto. Transportado para o Hospital Santo António, foi submetido a uma cirurgia e encontra-se livre de perigo.

A Polícia Judiciária já identificou um suspeito, mas até ao fecho desta edição ainda não tinha concretizado qualquer detenção. Na origem da discussão que terminou a tiro estarão conflitos relacionados com o tráfico de droga.

Operado de urgência

O caso aconteceu pelas 16.30 horas, quando a vítima estava numa das ruas daquele bairro portuense. Sem nada que o fizesse prever, e sem ter havido qualquer discussão prévia, o homem foi atingido a tiro por um indivíduo que fugiu, de imediato, do local.

Para o bairro de Francos foram, em seguida, acionados os meios de socorro e uma equipa médica do INEM assistiu o baleado antes de este ser transportado para o Hospital Santo António, também no Porto. Nesta unidade hospitalar, a vítima foi operada ainda durante a tarde e, no final da cirurgia, encontrava-se estável e fora de perigo.

As primeiras diligências foram efetuadas pela PSP, mas, como o crime envolveu uma arma de fogo, é a Polícia Judiciária que está a investigar o sucedido. Neste momento, os inspetores já apuraram indícios que apontam para a possibilidade da tentativa de homicídio estar relacionada com um negócio mal resolvido de tráfico de droga.

Também já foi recolhida informação que levou à identificação de um suspeito. No entanto, este continua a monte e a ser procurado pelas autoridades policiais.