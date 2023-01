Baleado no pescoço vai ser operado após projétil entrar na corrente sanguínea

Um homem com cerca de 35 anos vai ser submetido a intervenção cirúrgica no Hospital de Almada após ter sido baleado esta madrugada no pescoço. Ao que o JN apurou, a bala, um projétil de pequena dimensão, entrou na corrente sanguínea da vítima e terá que ser retirada por operação.

O homem foi baleado dentro de uma discoteca na Amora, Seixal, durante a madrugada desta quinta-feira.

A vítima dirigiu-se pelos próprios meios para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, acompanhado por amigos e aqui foi submetido a exames. Estes mostraram que o projétil ficou alojado numa artéria do pescoço e entrou assim na corrente sanguínea.

PUB

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso e tenta localizar e deter o suspeito do crime, que não está identificado por agora.