Condenado após 20 anos por ter desviado 250 mil euros em Alfândega da Fé

Glória Lopes Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um antigo funcionário da Caixa de Crédito Agrícola de Alfândega da Fé foi condenado, esta sexta-feira, pelo Tribunal de Bragança a cinco anos de prisão, suspensa por quatro anos, por ter desviado 50 mil contos (250 mil euros) de contas de clientes da agência bancária há 20 anos.

O arguido, com 57 anos, que andou fugido à justiça no Brasil, foi declarado contumaz (quem se recusa a comparecer perante a justiça), mas entregou-se no ano passado depois de regressar a Portugal.

O Coletivo de Juízes, presidido por Filipe Delgado, que começou a julgar o processo no ano passado teve em conta no acórdão, proferido esta sexta-feira, que o caso remonta há duas décadas, no entanto, espera que a decisão judicial "lhe sirva de emenda", uma vez que se prevaricar e não cumprir a pena, esta será revogada e o arguido ficará obrigado a pagar 2500 euros a duas instituições particulares de solidariedade social.

O homem já tinha entregado parte da verba que desviou inicialmente pouco depois de ter fugido.