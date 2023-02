Bar do Porto admite que seguranças "não protegeram devidamente as vítimas"

T.R.A. Hoje às 14:37 Facebook

O bar Maus Hábitos, no Porto, admite que "a situação com claro perfil homofóbico" registada na madrugada de sábado não foi gerida da melhor forma pelos seus colaboradores e promete que tudo fará para que tal não volte a acontecer. A reação surge após dois namorados e os amigos terem sido agredidos e alvo de insultos homofóbicos no interior do bar e na rua.

"Averiguada a situação com claro perfil homofóbico que ocorreu, constatamos que, apesar da experiência dos nossos colaboradores, a situação não foi feita da melhor forma, não protegendo devidamente as vítimas. Algo que é intolerável", lê-se num comunicado publicado esta tarde de segunda-feira na página de Facebook do bar.

Recorde-se que, na madrugada de sábado, dois jovens namorados e os amigos foram alvo de agressões e insultos homofóbicos no bar Maus Hábitos, no centro do Porto. O grupo queixa-se de que, em vez de os proteger, os seguranças expulsaram-nos do bar. Pior: pouco instantes depois, deixaram sair os agressores, tendo possibilitado a ocorrência de novas agressões.

"Estamos a tomar medidas exemplares em relação aos intervenientes e a reforçar os protocolos de gestão deste tipo de situações. Tudo faremos para garantir que situações similares não voltem a acontecer e que o Maus Hábitos continue a ser o que sempre foi: um espaço seguro, de convívio e dos mais diversos prazeres... PARA TOD@S!", promete o bar.