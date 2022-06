Bebé atingido com tiro de arma do pai disparado por irmão 

Um bebé com quase dois anos foi atingido com um tiro no ombro, em casa, em Setúbal, disparado pelo irmão enquanto estava no colo do pai, que é militar na GNR. O caso ocorreu na quinta-feira e o bebé foi levado para o Hospital de Setúbal. Não corre perigo de vida.

Pai e dois filhos estavam em casa sozinhos quando tudo aconteceu. O progenitor estava no sofá com o bebé ao colo quando o filho de sete anos se apodera de uma arma de fogo, pistola de calibre 6.35 mm, que o pai tinha guardada e dispara. O irmão, com 21 meses, foi atingido no ombro.

O homem com cerca de 40 anos levou os dois meninos ao hospital de Setúbal, onde a vítima recebeu tratamento aos ferimentos e onde a PSP foi informada sobre o sucedido. O pai das crianças contou aos agentes da Investigação Criminal o que aconteceu e logo na sexta-feira os agentes da PSP recolheram provas na casa do militar.

O invólucro foi recolhido, bem como a arma que foi disparada e que estaria guardada num armário. Aos agentes da PSP o pai das crianças não soube explicar como o filho de sete anos conseguiu aceder à arma. O menino foi ainda alvo do teste de pólvora pela PSP, para determinar que foi ele a disparar a arma.

O caso está agora com o Ministério Público que vai determinar o curso do inquérito. A responsabilidade do pai neste caso será investigada, tendo em conta que a arma era sua e tinha o dever de a guardar em local seguro e fora do alcance das crianças.