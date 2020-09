Bebé de um mês abandonada junto a instituição religiosa no Cacém 

Rita Salcedas Hoje às 09:24, atualizado às 10:42 Facebook

Uma bebé de cerca de um mês foi abandonada junto a uma instituição religiosa do Cacém, Sintra, na terça-feira à noite. Uma nota que seguia junto da criança dá conta do motivo.

Foi por volta das 23 horas de ontem que elementos dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém foram mobilizados para o Centro Social Baptista da cidade, onde foi encontrada uma menina com apenas um mês de vida.

Mas, segundo o comandante da corporação, Francisco Rosado, a bebé foi deixada no local dentro uma cesta. "Estava vestida, acondicionada", aparentemente bem tratada e fazia-se acompanhar por uma carta, onde a mãe da criança expunha a razão para o abandono, relacionada com dificuldades financeiras. Na fundação criada pela Igreja Evangélica Baptista do Cacém, ninguém quis falar ao JN.

A bebé foi entretanto transportada para os serviços de pediatria do Hospital Amadora Sintra, onde permanece, sendo que decorrerão os trâmites legais com vista ao seu acolhimento.