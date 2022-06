Bebé encontrado sem vida num caixote do lixo em Sintra

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Agentes da PSP descobriram bebé, após parturiente ter dado entrada no Hospital Amadora-Sintra sem a criança. Polícia Judiciária está a investigar o caso

Um bebé foi encontrado, já sem vida, num caixote do lixo de uma rua do Casal da Barôta, em Sintra, no final da noite de domingo. A descoberta ocorreu após uma mulher, de 22 anos, ter dado entrada no Hospital Amadora-Sintra, na sequência de um parto, mas sem a criança. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Segundo o JN apurou, a mulher deslocou-se ao Hospital Amadora-Sintra depois de ter dado à luz. Contudo, chegou à unidade hospitalar sem o recém-nascido, o que levou os responsáveis do próprio hospital a alertar as autoridades policiais.

A PSP iniciou, de imediato, algumas diligências, sobretudo junto à residência da parturiente, e, pelas 23 horas, os agentes encontraram o bebé num caixote do lixo existente numa das ruas do Casal da Barôta.

O feto foi retirado do local e assistido pelos Bombeiros de Belas, entretanto acionados. Mas já estava sem vida.

O caso foi, então, comunicado à Polícia Judiciária, que está a investigar as circunstâncias em que o bebé foi posto no caixote do lixo. Também está a apurar a ligação entre o feto e a mulher que deu entrada no hospital.