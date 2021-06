Biólogo acusado de falsear avaliação a derrame de fuelóleo no porto de Sines

Rogério Matos Hoje às 10:00 Facebook

Perícia concluiu que a qualidade da água era melhor após a fuga de 25 toneladas de fuelóleo de navio.

O Ministério Público (MP) acaba de acusar de falsidade pericial o coordenador do Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora (CIEMAR/UE), João Castro, pelo seu relatório de avaliação ao impacte ambiental do derrame, em 2016, de 25 toneladas de fuelóleo no porto de Sines. A avaliação, pedida pelo MP no inquérito sobre um crime de poluição, concluiu que a água estava mais limpa do que antes do derrame e levou o Tribunal de Setúbal a afastar a existência de danos ambientais e a absolver, em abril último, os responsáveis do navio poluidor, MSC Patrícia.

João Castro, também biólogo e professor auxiliar na UE, é acusado de "obstar à efetiva administração e realização da Justiça". Na acusação, deduzida em abril, critica a forma "errada" como as amostras de água foram recolhidas na zona afetada, por baixo da mancha de fuelóleo. Precisa que as amostras foram colhidas entre um palmo e 50 centímetros da linha de água e, na área crítica no porto de Sines, com um balde e fora da zona poluída, por um funcionário portuário e não por elemento do CIEMAR.