Bombeiro detido pela PJ por abusos na escola onde é funcionário

Um bombeiro, de 43 anos, que foi detido em 2019 por suspeitas de 18 crimes de incêndio, voltou a ser detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real por abusos sexuais de menor, alegadamente perpetrados na escola de Alfândega da Fé, onde o indivíduo é funcionário.

Os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2017 e 2018, no interior de um estabelecimento escolar onde o suspeito é funcionário, em Alfândega da Fé, sendo vítimas três crianças, atualmente com 15 anos de idade.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem exerce funções de assistente operacional e é suspeito de ter abusado de pelo menos três menores, hoje com 15 anos. Segundo uma fonte da escola, as alunas terão sido molestadas quando ainda andavam no primeiro ciclo, atualmente frequentam o 3.º ciclo, mas só recentemente é que uma delas decidiu denunciar o caso, tendo sido encaminhada para as autoridades policiais.

O funcionário aliciaria as vítimas a acompanhá-lo a um local isolado do estabelecimento de ensino, onde eram perpetrados os abusos. Sob pretexto de lhes dar guloseimas ou deixá-las jogar no computador, conseguia ficar a sós com as vítimas e abusar delas. O indivíduo já tinha sido detido em 2019 pelos inspetores da PJ de Vila Real por crimes de incêndio. Na altura, exercia funções de chefia e decidiu atear incêndios a terrenos florestais e agrícolas, sabendo que seriam combatidos pela corporação de bombeiros de que fazia parte, para poder evidenciar-se nesse combate, eventualmente progredindo hierarquicamente.

O bombeiro está a ser julgado no Tribunal de Bragança, desde 12 de novembro de 2020, por suspeita de ter ateado 18 incêndios florestais no concelho de Alfândega da Fé. É casado e tem dois filhos menores, um deles com cerca de dois anos. Segundo apurou o JN, a família irá receber apoio psicológico após sinalização da escola.

O julgamento, com mais uma sessão marcada para o dia 3 de abril, está na fase de produção de prova e de audição de testemunhas. Em causa está uma acusação que imputa ao arguido incêndios que consumiram perto de 110 hectares de terrenos e provocaram prejuízos de 270 mil euros, dos quais pelo menos cerca de 74 mil foram relativos às despesas com dispositivo e meios de combate às chamas, suportadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Entre maio e setembro de 2019, terá ateado 18 focos de incêndios e chegou a estar colocado em prisão domiciliária. Foi entretanto acusado pelo Ministério Público e a medida de coação foi levantada.

O arguido é hoje levado ao Tribunal de Mogadouro para aplicação das medidas de coação.