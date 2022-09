Bombeiros agredidos quando socorriam vítima em Gaia

Alexandre Panda Hoje às 20:19 Facebook

Dois elementos dos bombeiros de Valadares foram agredidos por familiares de uma doente que iam socorrer, na sexta-feira à tarde, na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, uma zona situada fora da zona de ação daquela corporação. Os agressores foram identificados pela PSP e os bombeiros apresentaram queixa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a ambulância dos bombeiros de Valadares era a única viatura disponível para acudir a vítima que tinha caído no átrio do prédio. Apesar de ser fora da zona de ação dos bombeiros de Valadares, os elementos avançaram para o socorro, mas foram recebidos com agressões.

"Apesar de terem sido recebidos daquela forma e terem sido agredidos, os nossos dois elementos socorreram a vítima no local, levaram-na para o Hospital e só depois é que fizeram uma ficha para serem avaliados. Tinham hematomas visíveis", explicou ao JN, Jorge Prazeres, Comandante dos bombeiros de Valadares.