Braga poderá ter ajudado Benfica a ganhar título em 2009/10

Um inspetor tributário suspeita de uma ligação entre a vitória do Benfica sobre o Braga, na época de 2009/10, que praticamente deu o campeonato ao clube da Luz, e a compra e venda do jogador Anderson Talisca. Em causa uma comissão paga a Bruno Macedo e um diferendo com a Britalar, empresa de António Salvador, resolvida com um acordo extrajudicial conseguido por um alegado "facilitismo" do Braga naquele jogo.

A desconfiança do inspetor Paulo Silva, da Autoridade Tributária (AT), que investiga os crimes de Luís Filipe Vieira, está contida num relatório que enviou, em outubro de 2021, ao Ministério Público.

O inspetor, de acordo com o semanário "Expresso", recorda que há um processo no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa onde se investiga uma denúncia anónima que dá conta da alegada ajuda do Sporting Clube de Braga naquele encontro, que o Benfica ganhou por 1-0.

A "ajuda" surgiu na sequência de uma disputa entre a Britalar, que construiu o Centro de Estágios do Seixal, e o Benfica. Um acordo extrajudicial resolveria o problema e o Braga facilitaria no jogo.

Por outro lado, também estão em causa a compra e venda de Talisca, que proporcionou uma comissão de 5,7 milhões de euros a uma empresa de Bruno Macedo, dirigente do Braga, e do seu pai.

Além do acordo para o jogo, e ainda segundo a denúncia revelada pelo "Expresso", o Benfica pagou a Bruno Macedo uma comissão de 400 mil euros aquando da compra do jogador ao Bahia.

Mas Talisca renderia mais dinheiro, quando foi vendido a um clube chinês por 19,2 milhões de euros. O Benfica recebeu 11 milhões, que serviram para pagar comissões e saldar compromisso, sendo que a ARB Sport, empresa de Bruno Macedo, recebeu 5,3 milhões, parte dos quais o inspetor tributário suspeita que tenham sido dados a Luís Filipe Vieira.