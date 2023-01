Brasileiro que assassinou mãe com bebé ao colo escondeu-se em Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um brasileiro condenado por matar, a tiro e em plena rua, uma mulher com o filho de um ano ao colo foi detido, nesta sexta-feira, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Condenado a 13 anos e meio de prisão, o homicida estava em fuga desde 2009 e permaneceu escondido em Portugal nos últimos três anos.

Chama-se Felipe Melo, tem 34 anos e, em 2009, assassinou uma mulher em Valadares, no estado brasileiro de Minas Gerais. Em plena rua, disparou um tiro direto à cabeça da cabeça da vítima que, na ocasião, seguia com o filho, de apenas um ano, ao colo. A criança sobreviveu, mas a mãe não resistiu aos ferimentos.

O assassino foi identificado, levado à justiça e condenado a 13 anos e meio de prisão. Quando a sentença foi decretada, Felipe Melo já não se encontrava no Brasil. Tinha fugido para o estrangeiro, mas o seu trajeto inicial ainda é desconhecido das autoridades portuguesas.

PUB

Só se sabe que, já em 2019, o fugitivo viajou de França para Portugal. Na ocasião, não foi detido porque não havia qualquer alerta em seu nome, o que lhe permitiu instalar-se no país e por cá viver sem incómodo, nos últimos três anos.

Em dezembro do ano passado, as autoridades brasileiras solicitaram à Interpol a detenção do fugitivo e a polícia internacional emitiu uma "red notice" com a sua identificação. Foi esse aviso que alertou o SEF para a presença do fugitivo em Portugal e impulsionou uma investigação que permitiu localizar o fugitivo.

Este estava a residir e a trabalhar em Santa Maria da Feira, concelho onde foi detido nesta sexta-feira. Em breve, Felipe Melo será interrogado por um juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto, que definirá os termos em que decorrerá a extradição.