Burlão anunciava e arrendava casas e quartos que não eram seus

Um homem de 25 anos foi detido pela PSP por suspeita do crime de burla. Ficou com pelo menos 4500 euros de sinais com vista ao arrendamento de imóveis que não eram seus e cujos proprietários nem sequer o conheciam.

O caso chegou ao conhecimento da PSP da Amadora a 27 de fevereiro. Um cidadão foi até à Esquadra da Brandoa a queixar-se de que tinha sido vítima de burla com um contrato de arrendamento. Explicou que tinha transferido 800 euros como sinal e que tinha acordado fazer novo pagamento durante a tarde. Porém, depois de já ter assinado o contrato, apercebeu-se de que mais pessoas ainda foram ver a casa e que poderiam estar a ser vítimas de uma burla.

Os polícias foram de imediato ao imóvel onde encontraram o suspeito e dois cidadãos a preencher um contrato de arrendamento para a habitação e prestes a transferir o valor do sinal. Quando os polícias se encontravam no imóvel apareceram mais pessoas que também tinham agendado uma visita para um possível arrendamento.

Morada no contrato era de outras casas

Num primeiro momento, o suspeito disse que a habitação era sua, mas, depois, admitiu que tinha sido arrendada por amigo seu, o que se confirmou junto do proprietário. Ao examinar os contratos de arrendamento, os polícias aperceberam-se de que a morada lá indicada não era a da habitação onde se encontravam, estando a ser usada uma outra habitação cujos proprietários desconheciam a existência de qualquer contrato de arrendamento.

Após diligências, foi possível apurar que o suspeito possuía quatro anúncios diferentes para o arrendamento de habitações e de quartos na plataforma digital OLX, mas que não era proprietário de nenhum dos imóveis.

Levava interessados a casas diferentes das anunciadas

Quando os interessados estavam a deslocar-se para visitar as casas anunciadas, o burlão dizia que as mesmas já não estavam disponíveis mas que tinha uma outra para mostrar e levava-os para a habitação onde fora encontrado pela PSP.

Enquanto decorriam a investigação, mais quatro pessoas foram à esquadra denunciar o suspeito pelo mesmo crime. Para já, mediante as denúncias apuradas, foi possível apurar que o suspeito terá recebido pelo menos 4500 euros.