Burlão dos computadores detido pela GNR em Penafiel

Um homem, de 28 anos, que abordava pessoas vulneráveis alegando ser funcionário da NOS ou da EDP, aliciava as vítimas com computadores portáteis baratos para as obrigar a deslocar-se a um multibanco e levantar dinheiro. O indivíduo foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Penafiel.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem, já com antecedentes por crimes de burla informática no Alentejo, fará parte de um grupo que se dedica às burlas de norte a sul do país. Regra geral, o burlão, bem-falante e bem apresentado, abordava idosos junto de superfícies comerciais, onde houvesse máquinas multibanco.

Dizia que era, por exemplo, funcionário da NOS, com computadores portáteis para oferecer. O cliente apenas tinha que pagar um seguro em dinheiro. O burlão até entregava logo o portátil para demonstrar à vítima que iria ficar com o aparelho, que afinal não funcionava. Encaminhava depois a vítima para uma máquina multibanco para levantar dinheiro.

Ao indivíduo, que já foi libertado, foi apreendida uma viatura BMW, seis computadores que iria servir para mais burlas e um telemóvel. A investigação prossegue.