Buscas por Madeleine McCann envolvem dezenas de agentes na barragem do Arade

As buscas relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann há 16 anos começaram, esta terça-feira, às 8 horas na barragem do Arade, em Silves, distrito de Faro, envolvendo dezenas de agentes.

As buscas estão ser realizadas pela Polícia Judiciária e acompanhadas por autoridades alemãs e inglesas.

Dezenas de jornalistas de vários países estão no local a acompanhar as diligências policiais do caso do desaparecimento há 16 anos de Maddie McCann na Praia da Luz em Lagos.

O aparato mediático do caso que há 16 anos, em 2007, envolveu os 'media' de todo o mundo está hoje concentrado na bacia do Arade, a cerca de 50 quilómetros do local de onde desapareceu a menina inglesa, que na altura tinha três anos.

Os trabalhos da polícia decorrem numa zona a um quilómetro do local onde está montada a base logística das operações que envolvem barcos e mergulhadores dos bombeiros, longe dos olhares dos jornalistas.

O acesso ao local das buscas está vedado aos jornalistas que tentam encontrar o melhor local para acompanharem visualmente os trabalhos em curso.

A operação decorre de uma Decisão Europeia de Investigação (as antigas cartas rogatórias) dirigida pelas autoridades da Alemanha a Portugal.

O local costumava ser frequentado por Christian Brueckner, suspeito do desaparecimento de Maddie.

Christian Brueckner, 45 anos, está a cumprir pena em Kiel (Alemanha) por outro crime. Foi também acusado em outubro do ano passado pela justiça alemã de três crimes de violação e dois de abusos sexuais de crianças em território português, alegadamente cometidos entre 2000 e 2017.

Embora as acusações contra Brueckner não estejam ligadas ao caso Maddie, os investigadores alemães têm vindo, desde 2020, a apontá-lo como o principal suspeito do desaparecimento e alegado homicídio da criança britânica.

O suspeito negou qualquer envolvimento no caso.

Madeleine McCann, mais conhecida por Maddie, desapareceu a 3 de maio de 2007, pouco antes de completar o seu quarto aniversário, quando passava férias com os pais e irmãos na Praia da Luz.