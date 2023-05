Buscas por pistas sobre Maddie terminam esta quinta-feira

As autoridades contam ter concluídas, esta quinta-feira, as buscas na albufeira do Arade, em Silves, por pistas que confirmem as suas suspeitas sobre o envolvimento do alemão Christian Brueckner no desaparecimento e morte de Madeleine McCann, em maio de 2007, na praia da Luz, no Algarve, a cerca de 50 quilómetros.

Os trabalhos efetuados sob orientação da polícia alemã e, segundo o "Expresso", com base em dados muito precisos fornecidos por um informador, têm acontecido em locais bem delimitados de uma zona frequentada por Brueckner, que está preso na Alemanha por crimes sexuais.

Esta quarta-feira, o trabalho dos polícias portugueses, alemães e ingleses, ajudados pela GNR e por bombeiros, consistiu, além da recolha de solo para análise, na desmatação de zonas que, 16 anos após o desaparecimento, estão cobertas por arbustos e árvores. Também foram usados cães treinados para detetar restos mortais. Ao que o JN apurou, nada com interesse evidente foi encontrado, mas o material recolhido será analisado por peritos.

Aspeto tido em conta foi o nível atual das águas que era em abril de 36,9% da capacidade da albufeira, pouco mais de metade dos 70%, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Ou seja, uma grande parte da área de margem agora exposta estaria na altura coberta de água.