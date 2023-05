Cabeça encontrada não é de corpo desmembrado no Cadaval

JN Hoje às 16:44, atualizado às 16:53 Facebook

O crânio humano que foi encontrado esta quinta-feira na zona de Aveiras, concelho da Azambuja, não pertence ao corpo que foi recolhido pelas autoridades esta semana no Cadaval, avançou a Judiciária. São dois casos distintos.

A investigação da PJ permitiu "já concluir com satisfatória margem de probabilidade" que a cabeça hoje encontrada não tem ligação ao caso do Cadaval, onde foram encontradas, na terça e na quarta-feira, "partes de um corpo humano do sexo masculino, cuja identidade é por ora desconhecida".

De acordo com a PJ, já foi entretanto localizado o restante corpo correspondente ao crânio encontrado em Aveiras, e concluiu-se que não houve "qualquer intervenção de terceiros" nessa morte.

Quanto à investigação referente ao achado na zona do Cadaval, que continua em curso, o crânio ainda não foi encontrado.