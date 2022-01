Cadastrado "Avelino da Pensão" capturado pela GNR em Valença

Joaquim Gomes Hoje às 00:21 Facebook

O cadastrado Avelino Rodrigues Alves, mais conhecido por "Avelino da Pensão", que estava fugido às autoridades há cerca de 18 anos, foi detido em Valença pela GNR, estando já a cumprir uma pena de 14 anos e meio, por tráfico de drogas duras.

Avelino da Pensão, de 62 anos, deixou de comparecer ao seu julgamento, no início da década de 2000, quando se apercebeu de que seria fortemente condenado, uma vez que as investigações da Polícia Judiciária de Braga, com escutas e vigilâncias, o comprometiam.

Em causa estava o tráfico de drogas duras. Avelino forneceria heroína e cocaína a um empresário de Joane, Vila Nova de Famalicão, que já então se encontrava preso, sendo a droga entregue por um distribuidor de bacalhau do Alto Minho.