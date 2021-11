Cadastrado detido duas vezes este mês por assaltos

R.P Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve em Lisboa um homem, com 45 anos, já com um longo cadastro, que foi surpreendido no interior de um edifício público na freguesia de Alvalade. Já havia sido detido, este mês, no Entroncamento, e, no início do ano, em Viana do Castelo, sempre por assaltos.

O indivíduo terá entrado no edifício através do arrombamento de uma porta de vidro e o barulho alertou alguns moradores que chamaram a Polícia, permitindo a sua detenção em flagrante. Os polícias intercetaram-no ainda no interior do edifício, estando na posse de vários objetos que pretendia furtar.

De acordo com a PSP, o indivíduo "tem um vasto histórico criminal, nomeadamente por crimes contra o património, contando inclusive com várias condenações transitadas em julgado, algumas delas a penas efetivas de prisão".

Havia sido este detido este mês na cidade do Entroncamento, após um furto no interior de uma residência e, no inicio do ano, em Viana do Castelo, depois de estroncar um centro de lavagens de viaturas para roubar o dinheiro depositado na caixa registadora.

Ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, ficou em prisão preventiva.