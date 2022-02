Cadastrado detido em Gaia após acidente com carro furtado

RP Hoje às 12:05 Facebook

A GNR deteve em Arcozelo, Gaia, uma mulher e um homem, com 35 e 45 anos, que tiveram um acidente com um carro furtado e tentaram fugir a pé. No carro estava a gaveta de uma caixa registadora e uma peça de vestuário, que haviam sido furtados em Canedo, Santa Maria da Feira. O homem, que já cumpriu nove anos de prisão, saiu em liberdade.

A detenção ocorreu, no dia 15 de fevereiro, após o alerta para um acidente de viação com fuga a pé de um dos condutores intervenientes e da acompanhante. Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local onde apuraram informações sobre os suspeitos em fuga e no seguimento das diligências policiais, os mesmos foram intercetados e identificados, apurando-se ainda que o veículo acidentado constava para apreender por ter sido furtado no Porto, no dia 14 de fevereiro.

Durante uma busca ao veículo foram apreendidas uma peça de vestuário com o respetivo dispositivo de alarme, bem como a gaveta de uma caixa registadora, que pertencerá a um estabelecimento comercial assaltado no dia do acidente em Canedo, Santa Maria da Feira.

Os detidos foram ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto onde ao detido, que já cumpriu uma pena de nove anos de prisão efetiva por crimes de tráfico de droga, passagem de moeda falsa e condução de veículos sem habilitação legal, foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência, e à detida a medida de apresentações semanais.