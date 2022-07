Cadastrado detido em São Martinho do Porto por assaltos a residências

R.P. Hoje às 10:27 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) das Caldas da Rainha, deteve um homem suspeito de diversos assaltos a residências no concelho de Alcobaça. Foram recuperados diversos artigos furtados.

O suspeito, de 25 anos, foi detido em São Martinho do Porto, estando indiciado por furtos em residências que ocorreram entre os dias 7 e 17 de abril deste ano.

No seguimento da ação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, culminando na apreensão de artigos provenientes de um dos furtos.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foi ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, tendo ficado obrigado a apresentações semanais no posto policial da área de residência e continuação do tratamento de desintoxicação de toxicodependência.