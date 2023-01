Cadastrado que matou automobilista à pancada fica em preventiva

AP Hoje às 12:48 Facebook

A Polícia Judiciária do Porto deteve o homem, de 57 anos, suspeito de ter espancado até à morte um automobilista, de 73, na passada quinta-feira, sem Santo Tirso. Em causa está o crime de ofensas à integridade física graves, agravadas pelo resultado.

"Os factos ocorreram no passado dia 26 do corrente mês, nas imediações da Igreja de Vila das Aves, em Santo Tirso, e os intervenientes eram conhecidos entre si há vários anos. Por motivos ainda não totalmente esclarecidos, os dois envolveram-se em agressões físicas junto à viatura da vítima, as quais foram presenciadas por um terceiro que os tentou separar", explica a PJ do Porto.

A vítima, que já padecia de problemas de locomoção, acabou por morrer do local.

A PJ precisa que o detido de 57 anos, com antecedentes criminais por crimes de desobediência, furto, furto qualificado e falsidade de testemunho, foi colocado em prisão preventiva.