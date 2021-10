Cadastrado sem carta de condução atropelou GNR após fuga alucinante em Penafiel

Roberto Bessa Moreira e Mónica Ferreira Hoje às 19:25 Facebook

Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira. Viatura em fuga não tem seguro, nem foi alvo de inspeção periódica obrigatória

Um cadastrado sem carta de condução, ao volante de um carro sem seguro e sem a inspeção periódica obrigatória atropelou um militar da GNR, depois de uma fuga a grande velocidade. Ao longo de cerca de quatro quilómetros, o fugitivo colocou em perigo várias pessoas que caminhavam pelas ruas de Paço de Sousa e alunos que esperavam pelo transporte de regresso a casa à porta de escolas. O militar, tal como um colega envolvido na perseguição, foi levado ao hospital para ser tratado a ferimentos ligeiros. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, em Paço de Sousa, Penafiel.

Faltavam cinco minutos para as 18 horas, quando uma patrulha da GNR reconheceu um homem, com 31 anos e residente no concelho de Penafiel, ao volante de um BMW preto. Sabendo que o indivíduo não tem carta de condução e já conta com condenações por tráfico de droga, a patrulha inverteu a marcha a meio da Avenida Egas Moniz, em Paço de Sousa, e foi em perseguição do suspeito. Logo que se apercebeu da movimentação da Guarda, o automobilista iniciou uma fuga que, sempre a alta velocidade, durou cerca de quatro quilómetros e colocou em perigo transeuntes e alunos das escolas da localidade.

Isto porque foi logo após passar em frente a um estabelecimento de ensino, já na Avenida 20 de Junho, que os militares conseguiram encurralar o fugitivo que, sem hipótese de continuar a fuga, parou a marcha. Nesta altura, os guardas saíram da viatura para abordarem o automobilista, mas este fez marcha-atrás e colheu um dos três militares que corriam na sua direção. Durante esta manobra, o BMW embateu num poste de eletricidade e ficou imobilizado, permitindo que o condutor fosse detido.

A análise ao automóvel permitiu perceber que esta não tem seguro, nem foi sujeita à inspeção periódica obrigatória desde 2018. O carro foi levado, entretanto, para o quartel da GNR de Penafiel para que seja vistoriado, uma vez que as autoridades suspeitam de que possa transportar droga.

Os militares foram transportados ao Hospital Padre Américo numa ambulância dos Bombeiros de Paço de Sousa.