Cadastrado sequestrou e violou duas jovens durante horas em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem que sequestrou e violou duas jovens, com 19 e 16 anos, em Lisboa. As vítimas estiveram diversas horas sequestradas, até que uma delas conseguiu sair da residência do agressor e pedir ajuda.

Os crimes ocorreram no passado sábado, na residência do arguido, com 41 anos, para onde ele as levou e, "fazendo uso da sua superioridade física, com agressividade e violência" submeteu-as "a horas de terror que terminaram quando uma delas conseguiu que aquele a deixasse sair de casa sob o pretexto de garantir géneros e outros bens para todos, vindo a pedir socorro", referiu a PJ esta quinta-feira.

A investigação, na sua fase inicial, contou com a colaboração da PSP.

PUB

O detido, que já cumpriu, por duas vezes penas efetivas de prisão, pelos crimes de roubo e de violação, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.