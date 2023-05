Cadastrados fazem razia de assaltos na Baixa de Lisboa

A PSP deteve três homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 28 anos, e já com largo cadastro, suspeitos de uma onda de assaltos a residência e estabelecimentos, no centro de Lisboa. Foram intercetados na zona do Intendente, quando transportavam diversos artigos furtados, incluindo telemóveis e computadores.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, a PSP revela que "os polícias vinham a recolher informações de que os meliantes, de forma desenfreada, se dedicavam à prática de crimes contra o património", assaltando através de arrombamento ou escalamento residências e estabelecimentos comerciais, nas freguesias vizinhas de São Jorge de Arroios e Santa Maria Maior.

"No início da manhã do dia 30 de abril, no âmbito de um policiamento específico, dirigido a este fenómeno criminal, verificou-se na zona do Intendente, um trio de meliantes, os quais caminhavam de forma apressada, transportando consigo vários objetos, nomeadamente, telemóveis, computadores portáteis, ferramentas e cartões multibanco", refere a Polícia.

Os agentes, pertencentes à Divisão de Investigação Criminal, abordaram os suspeitos que, souberam depois, tinham acabado de assaltar três residências próximas, "conseguindo desta forma reputar o flagrante delito".

Foram recuperados os artigos furtados, no valor de 6180 euros, que se "destinavam à venda imediata para a obtenção de rápidos proveitos económicos".

Os detidos, já com antecedentes criminais, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.