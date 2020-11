Cadeia de Tires tem 121 reclusas infetadas com covid-19

Nelson Morais Hoje às 17:51, atualizado às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estabelecimento Prisional de Tires, no concelho de Cascais, tem infetadas com o novo coronavírus, pelo menos, 121 reclusas. Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, aquelas infeções foram conhecidas na manhã desta sexta-feira.

Após o surgimento de quatro casos entre reclusas daquela cadeia feminina, a DGRS decidiu testar, na quinta-feira, 320 reclusas dos respetivos pavilhões 1 e 2. "Informa-se que ao início da manhã de hoje, dia 6 de novembro, relativamente a 169 testes ontem efetuados a reclusas, se receberam resultados que indicavam haver 66 casos positivos à covid-19. Posteriormente, ao final da manhã, recebeu-se nova informação com resultados que indicava haver mais 55 casos positivos, o que perfaz 121 casos positivos", relata a DGRSP, em nota enviada ao JN.

A mesma fonte diz que as reclusas infetadas estão "genericamente assintomáticas" e foram afetadas a um único Pavilhão do EP de Tires. "Permanecerão em isolamento, separadas da restante população prisional, e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Hospital Prisional que foi para o efeito convocado", acrescenta.

A direção-geral também promete "nova testagem de todos os trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Tires". "Até ao momento, entre os trabalhadores temos conhecimento de dois casos positivos, um de guarda prisional e outro de profissional de saúde avençado", diz.

Quanto às restantes reclusas de Tires, prossegue a sua testagem.

Em jeito de balanço, a direção-geral liderada por Rómulo Mateus afirma que "os planos de contingência à covid-19, que têm vindo a ser aplicados e ajustados pela DGRSP, foram determinantes para que a atual situação, centrada no Estabelecimento Prisional de Tires, constitua, após oito meses de pandemia, o primeiro surto de covid-19 num estabelecimento prisional".

As atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, mantêm-se suspensas, na prisão de Tires.