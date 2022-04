Cadeia de Vale de Judeus às escuras

O Estabelecimento Prisional (EP) de Vale de Judeus sofreu cortes de energia elétrica na noite de terça para esta quarta-feira. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional diz que "a cadeia esteve sem eletricidade total até as 3 horas da manha de dia 6", mas a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais "desmente que se tenha verificado quebra generalizada de energia elétrica no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus".

Com base em informações dos seus representantes em Vale Judeus, Frederico Morais, da direção do sindicato, diz que a cadeia ficou completamente às escuras até às 3 horas "e, a partir dessa hora, só havia luz de presença em três pavilhões, no pátio central havia só um holofote ligado, na pista periférica só havia 2 holofotes ligados".

O dirigente sindical também comenta que, "para o bem e para o mal", os reclusos foram avisados de que iria haver um corte de energia. "Não foi uma tarefa fácil" garantir a segurança do EP "com simples lanternas durante o período noturno", diz.

Por email, Frederico Morais referiu ainda ter "conhecimento de que o senhor diretor, comissario e chefe principal foram embora para casa ao final do dia, deixando a cadeia na situação acima referida".



Contactada pelo JN, a Direção-Geral desmente o alegado apagão geral: "Por se estar a proceder à substituição integral do quadro elétrico do estabelecimento por um novo, houve necessidade de ir desligando, faseadamente, a energia elétrica enquanto esta passava a ser fornecida por um gerador, especifica e propositadamente, instalado para este efeito", respondeu a DGRSP, dizendo estar em causa "um trabalho programado e preparado no tempo, tendo os reclusos sido previamente informados que a luz poderia faltar pontualmente e por curtos períodos".

A Direção-Geral diz, aliás, que "os serviços, nomeadamente de vigilância e de fornecimento de alimentação", foram "programados e organizados em função das obras que iriam decorrer e dos constrangimentos temporários que delas resultam".

Através do responsável pelas relações externas, José Semedo Moreira, a DGRSP previu "que os trabalhos, que decorreram ininterruptamente durante toda a noite, se concluam no decurso do dia de hoje", quarta-feira.