Carjacking em plena luz do dia na Praça do Marquês de Pombal

Cinco homens roubaram uma viatura à luz do dia numa das mais movimentadas praças de Lisboa. PSP deteve um dos autores do carjacking e recuperou veículo. Quatro cúmplices continuam por identificar.

O caso ocorreu na passada semana, na Praça do Marquês de Pombal. Em plena luz do dia, cinco ladrões intercetaram uma viatura em andamento, apoderaram-se dela e puseram-se em fuga.

Após alerta do crime, a Divisão de Investigação Criminal da PSP efetuou várias diligências que levaram à localização do autor do roubo, bem como à recuperação da viatura roubada, entretanto já devolvida ao proprietário, e da viatura usada como apoio. O suspeito, de 29 anos de idade, foi detido e ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.

A viatura usada como apoio e que permitiu a fuga dos outros quatro cúmplices, não identificados até ao momento, irá ser sujeita a exame pericial.