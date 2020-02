Carlos Garcia: PJ ficou sem meios por "incomodar o poder político"

Alexandre Panda Hoje às 10:09 Facebook

Novo líder sindical da Judiciária quer acabar com cisões entre inspetores e diz que houve "simulacro de negociação" do estatuto com o Governo.

Esteve vários anos como secretário-geral e presidente, passou os últimos quatro fora do ativo e, agora, Carlos Garcia regressa à liderança da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da Polícia Judiciária (PJ). Objetivos principais: ajudar a resolver problemas relativos à falta de meios e à organização do trabalho dos inspetores.

Quatro anos após ter deixado a liderança da ASFIC, voltou a assumir o sindicato. Porquê?